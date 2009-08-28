Минрегионстрой 2 сентября подаст окончательный список недостроев

Министерство регионального развития и строительства Украины 2 сентября т.г. вынесет на заседание Кабинета министров окончательный список жилых домов и объектов незавершенного строительства для приобретения Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) жилья гражданам, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий, под определенный объем финансирования антикризисной программы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, 26 августа Кабмин разрешил ГИУ приобрести в объектах 20 застройщиков 440 квартир на общую сумму 140,7 млн. грн. в рамках выполнения программы обеспечения льготным жильем.

19 августа т.г. Кабинет министров одобрил выделение 388 млн. грн. для закупки Государственным ипотечным учреждением 1450 квартир в 37 недостроенных домах у 35 компаний.

12 августа правительство приняло решение о выкупе в 49 объектах 1685 недостроенных квартир общей площадью 113 тыс. кв. м у 40 строительных компаний за счет средств ГИУ в размере 445 млн. грн.

5 августа Кабмин принял решение о выкупе 17 объектов жилой площадью 41,2 тыс. кв. м на 632 квартиры на 147 млн. 85,119 тыс. грн.