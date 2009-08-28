Жители Украины за 7 месяцев оплатили коммунальные услуги на 97,8%

Жители Украины за январь-июль 2009 года оплатили жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 15,9 млрд. грн., что составляет 97,8% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги наблюдался в Закарпатской, Тернопольской и Львовской областях (107,7-110,5%), самый низкий – в Киеве, Одесской области и Крыму (86,4-93,1%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного собственника личного счета в июле т.г. увеличились на 31,5% по сравнению с июлем 2008 года и с учетом электроэнергии составили 186 грн.