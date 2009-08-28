Задолженность населения по ЖКУ снизилась

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в июле т.г. по сравнению с июнем т.г. снизилась на 1,6% - до 8 млрд. 900,9 млн. грн.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Согласно сообщению, средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,8 месяца. Уменьшение задолженности произошло во всех регионах страны, кроме Киева.

В июле т.г. задолженность за 3 месяца и более имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 31,9% собственников личных счетов, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 27,9%, вывоз бытовых отходов – 27,4%, централизованное водоснабжение и водоотвод – 22,4%, газоснабжение – 22,1%.