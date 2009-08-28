КГГА перечислила «Киевэнерго» часть долга

Столичная власть перечислила компании «Киевэнерго» 1,8 млн. грн. за потребленную бюджетными организациями электроэнергию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время расширенной коллегии Киевской городской государственной администрации первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Сегодня город еще 1 млн. 800 тыс. (грн.) оплатил. Все требования, которые на сегодняшний момент вами («Киевэнерго») выставлены за электроэнергию по бюджетным организациям города, проплачены. Сегодня на 11 часов мы подписали последние платежки на 1 млн. 832 тыс. грн. за выставленные требования на этот момент», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он также сообщил представителю компании «Киевэнерго», что город обязывается погасить все долги за электроэнергию, которую используют бюджетные организации до конца месяца.

Как сообщал УНИАН, по данным АК «Киевэнерго», по состоянию на 1 августа 2009 года общий долг за потребленную электроэнергию всех учебных заведений Киева достиг 3,36 млн. грн., что стало причиной отключения более 30 школ столицы.

С учетом потребленной электроэнергии в августе долг составляет 4,8 млн. грн. Самыми большими должниками являются Управление образования Святошинского района – 1,3 млн. грн., Соломенского района – 687 тыс. грн., Днепровского района – 317 тыс. грн., Оболонского района – 180 тыс. грн., Дарницкого района – 175 тыс. грн.

Общий долг за тепловую энергию учебных заведений, финансируемых из районных бюджетов, – 11,741 млн. грн. Самыми большими должниками являются Управления образования Шевченковской райгосадминистрации – 7,633 млн. грн. и Святошинской райгосадминистрации – 11,775 млн. грн.

Сегодня, 28 августа, «Киевэнерго» возобновило подачу электроэнергии всем учебным заведениям Киева, имеющим значительные долги, под обещание мэрии частично их погасить.