Forbes опубликовал рейтинг самой дорогой недвижимости США

Самая дорогостоящая недвижимость в США находится в штатах Нью-Йорк, соседнем Нью-Джерси и Калифорния.

Пальму первенства удерживает городок Алпайн /штат Нью-Джерси/, расположенный всего в 30 км от нью-йоркского района Манхэттен. Там обосновались знаменитый чернокожий певец и композитор Стиви Уандер, звезда "хип-хопа" Шон "Дидди" Комбс и киноактер Крис Рок. Средняя стоимость отдельного дома в Алпайне /почтовый индекс 07620/ достигает 4,14 млн. долл.

Рейтинг почтовых индексов населенных пунктов, где квадратный метр площади на вес золота, опубликовал в выходные влиятельный журнал Forbes. Его эксперты присвоили второе место Атертону в штате Калифорния. Там за дом могут попросить не меньше 3,85 млн. долл. Почетную третью строку в списке занял район Уэст-Виллидж в нижней части Манхэттена - 3,5 млн. долл. Замкнули первую "пятерку" Дуарте и город миллионеров Беверли- Хиллз /оба в штате Калифорния/.

Кризис на рынке жилья в США сказался на порядке цен в 100 населенных пунктах, фигурирующих в рейтинге Forbes. В среднем за год стоимость недвижимости в них снизилась на 7%. В Алпайне спад составил 23%, а в Атертоне - 24%.

Однако есть и исключения. Так, в нью-йоркском Уэст-Сайде и калифорнийском Дуарте дома подорожали на 4% и 18%, соответственно, передает ПРАЙМ-ТАСС.