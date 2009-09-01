В Киевской обл. ввод жилья может снизиться на 48%

В Киевской области в этом году прогнозируется снижение ввода в эксплуатацию жилья на 48% по сравнению с 2008 годом – до 600 тыс. кв. м.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Виктор ВАКАРАШ.

По его данным, за первое полугодие текущего года в Киевской области было введено в эксплуатацию 124 тыс. кв. м жилья.

«Программа у нас была в целом на 1,1 млн. кв. м, но, учитывая финансовый кризис, более 70 домов находятся в стадии готовности 50% и выше. Кредиты населению предоставляются не в тех объемах, в которых хотело бы получать население. Я считаю, что все-таки слабенько мы поддерживаем строительную отрасль, и потому, если мы построим в этом году где-то в пределах 600 тыс. кв. м, то это будет хороший показатель», – сказал В.ВАКАРАШ.

При этом, по его мнению, есть надежды, что со следующего года строительная отрасль «начнет активно оживать».

По словам и.о. председателя Киевской обгосадминистрации, в области действует программа «Собственный дом», через которую граждане получают льготные кредиты для строительства индивидуальных и многоквартирных домов. В частности, в этом году был сдан 180-квартирный жилой дом в Кагарлыке, где получили квартиры 70 "чернобыльцев", а также дом в Боярке, в котором получили 20 квартир работники милиции области, 12 квартир – работники милиции Киева, 20 квартир – работники центрального аппарата МВД.

Кроме того, застройщики Киевской области участвуют в программе поддержки строительных компаний и граждан, которые вложили средства в строительство объектов со степенью готовности более 70%.

«12 наших компаний (строительных – УНИАН) принимали участие в тендере, 6 из них предлагают себестоимость 1 кв. м жилья в пределах 6 тыс. грн. Есть надежда, что до конца года где-то 200-250 человек получит жилье в рамках этой программы», – сказал В.ВАКАРАШ.

При этом он добавил, что Киевская облгосадминистрация работает с аналогичными программами по строительству жилья для Министерства обороны в Белой Церкви и Обухове.

Справка УНИАН. В 2008 году в Киевской области было введено в эксплуатацию 1,164 млн. кв. м жилья.