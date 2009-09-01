КГГА готова к изъятию коммунального имущества у “Киевэнерго”

В случае невыполнения АК ”Киевэнерго” взятых на себя обязательств по выполнению функций производителя коммунальных услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей воды, что предусмотрено соответствующим договором от 14 июля 2007 года, столичная власть уже с 15 сентября начнет процедуру изъятия и передачи другому предприятию имущества территориальной общины Киева, находящегося во владении и пользовании энергокомпании.

Об этом, в частности, говорится в распоряжении КГГА №981 от 31 августа “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения”, обнародованному сегодня в муниципальной газете “Крещатик”.

В соответствии с распоряжением, Главному управлению коммунальной собственности г.Киева и Главному управлению топлива, энергетики и энергосбережения КГГА поручено выполнить указанную процедуру.

Как сообщал УНИАН, 22 мая первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что в КГГА закончена подготовка распоряжения о создании «Киевтеплокоммунэнерго» и утверждение устава этого коммунального предприятия.

Он объяснил, что договором об аренде теплосетей столицы, которые город передал АК «Киевэнерго», предусмотрено, что эти теплосети переходят «Киевтеплокоммунэнерго», если «Киевэнерго» отказывается предоставлять услуги по снабжению горячей водой и официально признавать себя исполнителем этих услуг.

А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что договор аренды разрывается автоматически в части передачи «Киевэнерго» теплопунктов и других теплосетей города.

По его словам, создание «Киевтеплокоммунэнерго» означает, что появится производитель услуг, который будет предоставлять киевлянам не энергию для нагрева воды, а горячую воду.

3 июля А.ГОЛУБЧЕНКО заявил, что распоряжение о создании в столице КП «Киевтеплокоммунэнерго» уже подписано. В то же время открытым оставался вопрос, согласна ли АК «Киевэнерго» быть исполнителем услуг по теплоснабжению.

Городская власть, по словам А.ГОЛУБЧЕНКО, рассчитывает на то, что «Киевтеплокоммунэнерго» обязательно заработает уже в новом отопительном сезоне.

В то же время в "Киевэнерго” уверены, что “Киевтеплокоммунэнерго” не сможет стать альтернативой их предприятию.

Финансовый директор АК "Киевэнерго" Михаил УТКИН отметил, что “Киевэнерго” занимается производством электрической и тепловой энергии, ее передачей и снабжением. По его словам, вынудить компанию предоставлять услуги невозможно, поскольку это не их функция. “Создать альтернативу “Киевэнерго” невозможно. По замыслу мэрии, “Киевтеплокоммунэнерго”, скорее всего, станет альтернативой ЖЭКам ”, - заявил М.УТКИН.

Он отметил, что “Киевэнерго” продает тепло ЖЭКам, а те предоставляют услуги населению по отоплению и снабжению горячей водой.