КРУ: бюджет Киева потерял свыше 4,1 млрд. грн.

Власти Киева при осуществлении операций с земельными участками, которыми распоряжается Киеврада, пренебрегли интересами общины и нанесли ущерб бюджету города на сумму свыше 4,1 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в Главном контрольно-ревизионном управлении Украины, об этом свидетельствуют результаты государственного финансового аудита выполнения бюджета Киева за 2007-2008 годы и первый квартал 2009 года, проведенного во исполнение поручения Кабинета Министров в марте-июле текущего года.

В 2007-2008 годах городским советом было заключено 1289 договоров аренды земельных участков, по которым передано в аренду 2,3 тысячи гектаров земли. В этот же период решениями горсовета в собственность граждан и юридических лиц передано земель государственной собственности (разграничение в Киеве земель государственной и коммунальной собственности не проведено - КРУ) площадью свыше 2,5 тысяч гектаров. Однако при этом путем продажи и зачисления в бюджет соответствующих поступлений отчуждено всего 135 земельных участков площадью всего 233,4 га.

Как было выяснено в ходе аудита, из-за неиспользования советом права предусматривать в договорах аренды уплату арендной платы с момента их заключения, бюджетом города потеряно свыше 41 млн. грн. Установлено, что договоры аренды заключаются и регистрируются через 3 - 23 месяца после принятия горсоветом решения о предоставлении земельного участка в аренду. В течение всего этого периода арендаторы фактически бесплатно пользуются предоставленным им земельным участком и не заинтересованы как можно быстрее заключать соответствующие правочины.

Еще хуже обстоят дела в плане потерь финансовых ресурсов, отмечают в ГлавКРУ, выглядит деятельность столичных властей при отчуждении земельных участков в интересах физических и юридических лиц. В 2007-2008 годах одна сотка земли в столице продавалась в среднем за 104,3 тыс. грн, хотя ее средняя рыночная стоимость в этот период колебалась от 100 тыс. грн. до 268,9 тыс. грн. за сотку.

Из-за неприменения средних рыночных цен относительно земельных участков (233,4 га), проданных по решению городских властей, бюджетом города потеряны доходы в сумме свыше 2,1 млрд. грн.

Создается впечатление, говорится в сообщении КРУ, что в увеличении поступлений в бюджет от продажи земельных участков городские власти абсолютно не заинтересованы, ведь применялись как законные, так и откровенно незаконные методы для занижения стоимости отчуждаемой земли.

В отдельных случаях городским советом принимались решения о предоставлении земельных участков в краткосрочную аренду с дальнейшим предоставлением арендатору первоочередного права его выкупа. Это позволяло потенциальному владельцу земельного участка избегать применения процедуры открытых земельных торгов.

Например, в соответствии с договором от 7 марта 2007 года, заключенным между Киеврадой и ЗАО «Полюс», обществу передан в аренду земельный участок площадью 4,457 га на пересечении улицы М.Закревского, улицы О.Сабурова и улицы Электротехнической сроком на 1 год. Через 6 месяцев на основании договора продажи от 10 сентября указанный земельный участок был отчужден путем выкупа. Согласно расчету установлено, что при условии выставления вышеуказанного земельного участка на земельные торги дополнительно можно было бы получить по меньшей мере 7,4 млн. грн.

При этом применялась не действующая (осуществленная более, чем за 1-3 года до момента продажи) экспертная оценка земельных участков, а Киевские власти не выдвигали требований о ее коррегировании на дату фактической продажи. Это привело к потере около 94 млн. грн., отмечают в ГлавКРУ.