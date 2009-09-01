Директор Евро-2012 доволен подготовкой Донецка

Главный операционный директор чемпионата Европы по футболу 2012 года Мартин КАЛЛЕН доволен ходом подготовки города Донецка к турниру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По словам мэра, вчера он имел с директором Евро-2012 очень продолжительную беседу, во время которой были рассмотрены вопросы размещения гостей чемпионата в Донецке.

«Все те вопросы, которые мы предложили, в том числе и каталог гостиниц, который был сделан и презентован, он (М.КАЛЛЕН – УНИАН) остался доволен нашим сегодняшним ходом подготовки», - заверил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По словам А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, сейчас М.КАЛЛЕН инспектирует гостиницы, расположенные на территории Донецкой области.

Мэр констатировал, что по состоянию на 31 августа 2009 года официальный туроператор УЕФА - компания TUI Travel уже заключила договора с 66 гостиницами. По его словам, договора заключены на 4470 номеров, в том числе «5 звезд» - 699 номеров, «4 звезды» - 2414 номеров, «3 звезды» – 1357 номеров. Кроме того, на сегодня в Донецке строятся 7 отелей на 477 номеров, добавил мэр.

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО также сообщил, что вчера с директором УЕФА были оговорены вопросы, касающиеся размещения гостей чемпионата по минимальным расценкам и с минимальными условиями комфортности. «Для болельщиков мы вчера оговорили целый ряд вопросов, вплоть до использования площадей выставочного центра «Экспо-Донбасс» в Донецке», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО. При этом он добавил: «Так было сделано в отдельных городах Германии и в отдельных городах Португалии. Тогда использовались казармы военных - двухъярусные кровати для того, чтобы болельщики и фанаты могли переспать и отдохнуть, будем говорить, в спартанских, минимальных условиях».

«В ближайшее время я посмотрю состояние военного городка бывшего Донецкого военно-политического училища. Мы там также примем решение по задействованию площадей, если все будет нормально, то мы обязательно там эти казармы попытаемся привести в порядок для массового болельщика», - сообщил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он подтвердил журналистам, что таким образом определенной категории болельщиков в Донецке будет предоставлено минимум условий по минимальным расценкам, и в пример привел Германию, где для гостей чемпионата минимальные условия проживания стоили «25-30 евро за ночь».

Донецкий городской председатель сообщил, что они договорились с М.КАЛЛЕНОМ о следующей встрече. «Мы договорились, что в конце сентября мы снова встретимся, и он хочет провести в Донецке семинар по вопросам размещения, по вопросам транспортной логистики не только для украинских городов, но и для польских», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.