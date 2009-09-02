Эксперт: КГГА может сорвать отопительный сезон в столице

Результатом действий Киевской городской государственной администрации (КГГА) в сфере коммунальных услуг может стать срыв отопительного сезона в Киеве.

Такое мнение УНИАН высказал глава Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, к таким последствиям может привести решение мэрии снизить повышение тарифов на ЖКУ всего на 5% и намерение лишить «Киевэнерго» имущества территориальной громады Киева, которое находится в пользовании энергокомпании, передав его другому предприятию – новообразованному «Киевтеплокоммунэнерго».

«Огромные суммы недостач при сборе денег за коммунальные услуги после летнего повышения тарифов так ничему и не научили городское руководство. Сокращение повышения тарифов всего на 5% выглядит как издевательство над киевлянами. Наивно думать, что при таком уровне снижения тарифов киевляне станут платить больше. В итоге долги киевлян перед тепловиками только увеличатся, что, соответственно, скажется на росте задолженности «Киевэнерго» перед энергоснабжающими организациями, которые не будут ждать погашения, а просто перекроют вентиль и оставят город в разгар отопительного сезона без тепла», - сказал В.ЯКОВЕНКО.

По мнению главы АТКУ, мэрии стоило бы проводить поступательную политику по поэтапному «выравниванию» тарифов, ежеквартально повышая его на небольшой процент. Однако прежде всего необходимо было бы полностью погасить собственный долг перед «Киевэнерго». Это уменьшило бы недовольство населения и дало бы возможность энергокомпании снять напряжение в ее взаимоотношениях с поставщиками газа и мазута для киевских ТЭЦ.

«Вместо этого городская администрация пошла сомнительным путем, который может избавить ее от необходимости платить свой долг перед «Киевэнерго», но ставит под угрозу появление отопления в киевских квартирах. Для замены «Киевэнерго» на «Киевтеплокоммунэнерго» нет времени, и если такой процесс начнется, то закончить его смогут в лучшем случае к концу года. А до этого времени не будет никого, кто бы отвечал за теплогенерацию в Киеве. В комплекте с кризисом неплатежей это может создать взрывоопасный коктейль, от которого пострадают в первую очередь киевляне», - пояснил В.ЯКОВЕНКО.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА №981 от 31 августа т.г., в случае невыполнения АК ”Киевэнерго” взятых на себя обязательств по осуществлению функций производителя коммунальных услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей водой, что предусмотрено соответствующим договором от 14 июля 2007 года, столичная власть с 15 сентября начнет процедуру изъятия и передачи другому предприятию имущества территориальной громады Киева, находящегося во владении и пользовании энергокомпании.

Согласно распоряжениям КГГА №980, 981 и 978 от 31 августа т.г., в августе-сентябре оплата жилищно-коммунальных услуг для населения увеличится не на 100% (по сравнению с периодом до 1 июня этого года), а на 95%.