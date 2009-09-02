Эксперт: "Вторичка" на рынке Киева подешевела на 34,6%

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева с августа 2008 года по август текущего года снизилась на 34,6%, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, с начала года квартиры на вторичном рынке жилья Киева в среднем подешевели на 20,9%, в августе т.г. – на 2,7% - до 2 тыс. 572 долл./кв. м.

Средняя стоимость однокомнатных квартир снизилась на 2,4% - до 2430 долл./кв. м, двухкомнатных – на 3,3% - до 2386 долл./кв. м, трехкомнатных – на 2,6% - до 2368 долл./кв. м, четырехкомнатных - на 2,2% - до 2848 долл./кв. м.

Аналитики также отметили, что по наиболее высоким ценам (10191 дол./кв. м) в августе предлагались квартиры в Печерском районе (Липки), а по наиболее низким ценам (1096 дол./кв. м) в Дарницком районе (Бортничи).

Специалисты портала сообщили, что в августе на вторичном рынке жилья Киева предложение увеличилось на 9% относительно июля и составило 13733 квартиры.

В частности, в структуре предложения количество однокомнатных квартир увеличилось на 10,7%, до 2976, двухкомнатных - на 11%, до 4346, трехкомнатных - на 7,8%, до 4657, четырехкомнатных - на 5,2%, до 1375.

Аналитический отчет подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane (13733 квартиры).