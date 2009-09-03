Квартиры от ГИУ будет распределять Кабмин

Кабинет министров намерен создать координационный совет для распределения квартир, достроенных за счет средств Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на заседании Кабинета министров.

«Чтобы действительно все процедуры были прозрачными и понятными, мы сегодня создадим координационный совет при Кабинете министров по вопросам распределения квартир, чтобы все это происходило публично – и для всех участников процесса, и для средств массовой информации», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, сегодня на заседании правительства планируется утвердить порядок распределения квартир среди льготных категорий населения.

«Будут использоваться те очереди, в которых стоят люди. Как известно, есть несколько льготных очередей. Из всех них будут выбираться первые пропорционально той возможности, которую получит каждая область в рамках реализации программы по выкупу государством квартир», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что сегодня на заседании правительства планируется принять еще одно решение об использовании средств ГИУ для выкупа у строительных компаний недостроенных квартир. Таким образом, по ее словам, за счет средств ГИУ будет профинансировано завершение строительства 13 тысяч 659 квартир в разных регионах Украины.

«Нам хотелось бы, чтобы это доброе дело, которое мы сегодня делаем вместе со строителями, не имело никакого привкуса коррупции, тенденциозности и лоббизма. Я подчеркиваю, что сегодня все строительные организации, которые обратились и имеют незавершенные жилые объекты, если они идут на два условия – стоимость квадратного метра и полная отделка жилья, - все их заявки будут удовлетворены», - подчеркнула глава правительства.