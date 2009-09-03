ГИУ купит 735 квартир для льготников

Кабинет министров Украины сегодня принял постановление, которым Государственному ипотечному учреждению разрешается профинансировать приобретение 735 квартир в 40 объектах на общую сумму 201,7 млн. грн. в рамках реализации программы по приобретению жилья для льготников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания КМУ сообщил министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.

По его словам, с учетом принятого сегодня постановления, общий объем закупленного жилья в рамках программы составит 4 973 квартиры в 164 домах на общую сумму 1,345 млрд. грн. Средняя стоимость одного квадратного метра такого жилья составляет 3,964 тыс. грн.

В ходе заседания министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО попросил премьер-министра рассмотреть возможность участия в данной программе семей погибших и раненых работников МВД. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, уже в текущем году во время исполнения служебных обязанностей погибло 16 работников МВД.

Кроме того, мэр Харькова Михаил ДОБКИН попросил премьер-министра рассмотреть возможность участия сирот в программе по обеспечению жильем льготных категорий населения.