Автономное отопление снимет с государства ответственность

Внедрение систем автономного отопления снимает с государства ответственность за перебои в теплоснабжении.

Такое мнение УНИАН высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

По его словам, вследствие кризиса неплатежей за жилищно-коммунальные услуги в очередной отопительный и избирательный сезон страна входит с реальной опасностью отключения систем централизованного теплообеспечения. В то же время, активное способствование внедрению систем автономного отопления не только нивелирует эту опасность, но и снимет ответственность с властей за перебои с подачей тепла.

«Чиновники, сознательно делая ставку на поддержку исключительно централизованных систем отопления, вовлекают страну и власть в опасные игры вокруг будущего отопительного сезона. Сегодня всем очевиден тот факт, что достаточных ресурсов на модернизацию этих систем у государства нет. В свою очередь, кризис неплатежей повышает опасность отключения этих систем от энергоносителей. Краткосрочное принудительное отключение ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 уже лишило киевлян горячего водоснабжения в августе. При этом чиновники делают все возможное для усложнения процесса установки и легализации автономного отопления. В этих условиях всю ответственность за холодные батареи чиновники министерства ЖКХ и представители местных властей будут перекладывать на правительство. Именно это сейчас и происходит в Киеве», – считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, снятие искусственных препятствий для внедрения систем автономного отопления могло бы не только уменьшить остроту проблемы, но и переложить часть ответственности за эту ситуацию на плечи самих потребителей, предоставляя им право в индивидуальном порядке решить вопрос с отоплением.

«Граждан сегодня фактически лишают выбора, ставя их перед фактом вероятных перебоев с теплоподачей. Если бы существовала реальная альтернатива в виде автономного отопления, то государственные структуры получили бы меньше недовольства и критики в свой адрес», – убежден он.