C «Киевэнерго» и «Киевводоканалом» разберется спецгруппа

Для урегулирования отношений между «Киевэнерго» и «Киевводоканалом» создана специальная рабочая группа. Соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Рабочая группа создана «для урегулирования отношений АК «Киевэнерго», ОАО «Киевводоканал» и жилищных организаций в части отпуска и потребления населением горячей воды и расчетов за нее», отмечается в распоряжении.

Документом утвержден состав рабочей группы, в которую вошли: председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Юрий БОНДАРЬ, и.о. начальника Главного управления коммунального хозяйства Николай ГРИЦЫК, начальник ГУ топлива, энергетики и энергосбережения Алексей ДЕМИДОВ, начальник ГУ жилищного хозяйства Владимир СТОРОЖЕНКО, начальник ГУ ценовой политики Василий ЯСТРУБИНСКИЙ, председатель Киевского городского профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности, бытового обслуживания населения Тамара КОСТЮК и председатель Киевского городского профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности Александр ТИЩЕНКО, председатель правления «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ, председатель правления – генеральный директор ОАО АК «Киевводоканал» Ярослав ФИЛАТОВ. Возглавил рабочую группу заместитель председателя КГГА Виктор ПАДАЛКА.

Как сообщал УНИАН, между “Киевэнерго” и “Киевводоканалом” в конце августа возник конфликт относительно расчетов за предоставление услуг по подкачке холодной воды.

Как отмечают в “Киевэнерго”, “Киевводоканал” отказывается продолжать договор на предоставление услуг по подкачке холодной воды, не хочет подписывать акты о ранее предоставленных услугах, а также имеет задолженность в сумме свыше 50 млн. грн.

“Киевэнерго” утверждает, что за услугу по подкачке воды, что позволяет жителям верхних этажей получать холодную воду, обязан платить “Киевводоканал”. Ежемесячно “Киевэнерго” тратит свыше 1 млн. грн. на поддержку инфраструктуры по подкачке холодной воды в интересах “Киевводоканала”. Но с 2006 года “Киевводоканал” настаивает на отсутствии между ним и “Киевэнерго” договорных отношений по предоставлению услуг по повышению давления холодной воды.

В ответ на заявление АК «Киевэнерго» пресс-служба ОАО «АК «Киевводоканал» заявила: “Вопрос задолженности ОАО «АК «Киевводоканал» перед АК «Киевэнерго» лежит вне правового поля и не может быть решен иначе чем в судебном порядке”.

«Киевводоканал» настаивает, что 5 марта этого года Хозяйственный суд Киева подтвердил решение Хозяйственного суда столицы от 24 июля 2008 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 26 ноября 2008 года относительно беспочвенности исковых требований АК «Киевэнерго» к ОАО «АК «Киевводоканал», а, следовательно, опроверг факт существования долга «Киевводоканала» перед «Киевэнерго» за обслуживание водонапорных агрегатов.

Кроме того, “Киевводоканал” настаивает, что, в соответствии с порядком формирования тарифов за услуги ЖКХ, расходы на повышение давления воды в многоэтажных домах являются составляющей тарифа на услуги содержания домов и сооружений и придомовых территорий.