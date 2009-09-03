Пострадавшие от аферы "Элита-центра" пожаловались в Генпрокуратуру

Председатель правления общественной организации "Центр правозащиты" (объединяет пострадавших от аферы "Элита-центра") Юрий ФЕДОРЕНКО обратился к генпрокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой отреагировать на бездеятельность высших должностных лиц МВД при расследовании дела о махинациях "Элита-центра".

Как пишет газета "Коммерсант-Украина" (№ 146), в заявлении "Центра правозащиты" говорится, что Киевский городской административный суд признал вину Киевской горгосадминистрации, допустившей аферу "Элита-центра". Однако, как отмечает Ю.ФЕДОРЕНКО, МВД и городская прокуратура "не желают реагировать на заявления потерпевших и не возбуждают уголовные дела в отношении конкретных чиновников".

Издание напоминает, что "Элита-центр" продавал квартиры в строящихся домах, некоторые из них – по несколько раз разным владельцам. В результате пострадали более 1,5 тыс. инвесторов, убытки которых оцениваются приблизительно в 400 млн. грн.

Комментируя заявление "Центра правозащиты", заместитель начальника департамента по связям с общественностью МВД Геннадий ГРЕБНЕВ отметил, что круг лиц, причастных к афере, пока окончательно не определен: "В настоящее время продолжается расследование дела в отношении Александра ВОЛКОНСКОГО. Он пока не признал своей вины, и остается неизвестным, кому еще будут предъявлены обвинения в совершении махинаций".

Между тем, как сообщил газете руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО, по изложенным в заявлении общественной организации фактам будет проведена проверка. "В случае выявления каких-либо нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования", – заявил Ю.БОЙЧЕНКО.