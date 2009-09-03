Кабмин планирует создать Нацкомиссию по установлению тарифов на ЖКУ

Правительство в ближайшее время внесет в Верховную Раду законопроект, предусматривающий создание Национальной комиссии регулирования коммунальных услуг. Предполагается, что ей будут переданы полномочия по установлению тарифов на тепло-, водообеспечение и водоотвод, которые на данный момент регулируют местные органы власти.

Об этом пишет газета «Дело» (№138), ссылаясь на информацию министра по вопросам ЖКХ Алексея КУЧЕРЕНКО.

Кроме установления тарифов, новый госорган возьмет на себя контроль над выполнением лицензионных требований и законодательных норм в сфере ЖКХ. Согласно законопроекту, Нацкомиссия сможет штрафовать за нарушение лицензионных требований или невыполнение ее решений на сумму от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов. «Мы передадим этому органу многие функции министерства. Думаю, она сможет навести порядок на рынке коммунальных услуг, который сейчас находится в тяжелом положении», - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

Экс-министр по вопросам ЖКХ, народный дептуат от Партии регионов Александр ПОПОВ считает, что создание Нацкомиссии соответствует мировой практике - независимый регулятор коммунальных тарифов есть практически в каждой стране.

«Нынешняя ситуация в Украине показывает, что тарифы нужно срочно выводить за рамки политики», - отметил он. Ранее вместе со своими коллегами по Партии регионов А.ПОПОВ подготовил аналогичный законопроект. Недавно он обсуждался на совещании в министерстве, однако, судя по всему, члены правительства отвергли этот документ, отмечает газета.

Председатель Ассоциации теплотехнических компаний Виталий ЯКОВЕНКО акцентировал внимание на трудностях, которые могут возникнуть при работе Нацкомиссии.

«Цены на комуслуги не могут быть одинаковыми по всей Украине. Представители из центра должны будут выезжать в каждый населенный пункт и оценивать ситуацию, входить в положение каждого предприятия: какие у него потери (например, тепла), какая изношенность основных фондов», - сказал В.ЯКОВЕНКО «Делу».

На данный момент в вопросе создания Нацкомиссии правительство пока не достигло согласия с местными властями, в частности с Ассоциацией городов Украины. По информации издания, через неделю руководство МинЖКХ планирует провести встречу с мэрами крупнейших городов, чтобы заручиться их поддержкой в вопросе создания Нацкомиссии.