Кабмин рассмотрит новое решение КГГА о тарифах на ЖКУ

Правительство намерено рассмотреть новое решение Киевской городской государственной администрации от 31 августа об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Как известно, КГГА приняла новое решение о том, чтобы уменьшить тарифы по отношению к предыдущим на 5%. Я считаю это большой победой правительства, что нам удалось в противостоянии помочь киевлянам снизить тарифы всего на 5%. Мы добивались принятия решения в рамках действующего законодательства. Я уверен, что правительство в ближайшее время рассмотрит это решение, и, скорее всего, будет принято решение, как и в прошлый раз», - сказал Е.КОРНИЙЧУК.

Первый заместитель министра еще раз подчеркнул, что установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги находятся в компетенции Киевского городского совета, а не горадминистрации.

«КГГА снова наступает на те же грабли: вместо того, чтобы провести это решение в рамках законодательства – ликвидировать задолженность перед бюджетниками, принять решение соответствующим уполномоченным органом - они снова делают то же самое», - пояснил он.

Е.КОРНИЙЧУК прогнозирует, что правительство отменит и это решение КГГА, а в случае, если киевская власть не будет выполнять решения Кабинета министров, Министерство юстиции будет обжаловать их действия в суде.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжениям КГГА №980, 981 и 978 от 31 августа, в августе-сентябре оплата жилищно-коммунальных услуг для населения увеличится не на 100% (по сравнению с периодом до 1 июня этого года), а на 95%.