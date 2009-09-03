В Черкассах начали отключать жителей от канализации за долги

Коммунальное предприятие “Черкассыводоканал” начало отключение жителей Черкасс от канализационной сети за долги за услуги по водоснабжению и водоотводу.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор КП “Черкассыводоканал” Сергей ОВЧАРЕНКО, уже отключено 30 должников. Общая сумма долга жителей Черкасс за услуги по водоснабжению и водоотводу достигает 5 млн. грн.

По его словам, должников отключают от канализационной сети с помощью специальных устройств – заглушек, которые блокируют выход канализационных стоков от отдельных квартир.

Как сказал директор КП “Черкассыводоканал”, эти устройства разработаны работниками предприятия, и применяются лишь к тем должникам, которые не платят за воду достаточно долго. Для проведения этих работ на предприятии организована специальная “Служба по отключению должников”.

Чтобы квартиру снова подключили к канализационной сети, должник обязан уплатить все долги и еще 350 гривень за подключение. За самостоятельное вмешательство в канализационную сеть для демонтажа устройства перекрытия должник несет уголовную ответственность согласно ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества), за которое предусмотрен штраф в размере до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, отметил директор предприятия.