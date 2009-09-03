Киевэнерго: заявления КГГА - это попытка отвлечь внимание

Заявления чиновников Киевской городской государственной администрации о возвращении имущества, арендуемого АК «Киевэнерго», и создании на его базе коммунального предприятия «Киевтеплокоммунэнерго», является попыткой отвлечь внимание общественности от реальных проблем теплоснабжения Киева.

Об этом сказано в заявлении председателя правления АК «Киевэнерго» Эдуарда СОКОЛОВСКОГО, обнародованном пресс-службой компании в четверг.

«Последние заявления чиновников КГГА – о недовольстве требовательностью «Киевэнерго» и о создании дополнительного коммунального предприятия – не что иное, как попытка отвлечь внимание общественности от реальных проблем теплоснабжения столицы, ожидающих киевлян этой зимой. Ведь состояние теплосетей настолько катастрофическое, что, безусловно, требует со стороны его владельца – КГГА – значительных средств на модернизацию», - цитирует пресс-служба председателя правления.

В то же время Э.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что КГГА до сих пор не выделил никаких средств на ремонт тепловых сетей, находящихся на балансе города, при том, что в текущем году на эти мероприятия в городском бюджете было предусмотрено 40 млн. грн.

Он также выразил надежду, что чиновники КГГА представят свои конструктивные предложения по подготовке к предстоящему отопительному периоду на соответствующей коллегии администрации в пятницу 4 сентября.

Как сообщал УНИАН, в распоряжении КГГА №981 от 31 августа «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения»

отмечается, что в случае невыполнения АК «Киевэнерго» взятых на себя обязательств по осуществлению функций производителя коммунальных услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей воды, столичные власти уже с 15 сентября начнут процедуру изъятия и передачи другому предприятию имущества территориальной общины Киева, находящегося во владении и пользовании энергокомпании.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% - в тепловой энергии.