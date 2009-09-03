«Киевэнерго» завершило подготовку оборудования к зиме

Акционерная компания «Киевэнерго» выполнила подготовку оборудования и сетей к работе в отопительный период 2009-2010 годов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, на ремонты оборудования и теплосетей в рамках подготовки к зиме компания направила 58 млн. грн. собственных средств.

В настоящее время на ТЭЦ и котельных компании отремонтированы 5 энергоблоков и 605 котлов. По оперативным данным, выполнен ремонт 92 зданий бойлерных и котельных, отремонтированы 483 зданий тепловых и распределительных пунктов. В целом, выполнено работ по ремонту производственных зданий и сооружений на сумму 7,2 млн. грн.

Завершено испытание всех 49 магистральных теплотрасс и распределительных тепловых сетей, которое позволило выявить 1064 повреждения.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% - в тепловой энергии.