Эксперт: в сентябре ожидается рост спроса на эконом-жилье

На вторичном рынке жилья Киева в сентябре т.г. ожидается увеличение спроса на покупку квартир эконом-сегмента.

Такое мнение УНИАН высказали в сети агентств недвижимости Real Druzi.

По мнению специалистов агентства, тенденция оживления рынка недвижимости, наметившаяся с третьей декады августа, скорее всего, продлится и в сентябре. Предполагается, что спрос на жильё бизнес-класса будет умеренным.

В Real Druzi отметили, что 45% от общего числа сделок в августе составляют «прямые» сделки купли-продажи (когда новая квартира приобретается не за счет вырученных средств от продажи старой, а за счет личных сбережений). Жильё в этом случае приобреталось для дальнейшего проживания в нём. В 30% случаев приобретение нового жилья осуществлялось с целью улучшения жилищных условий. При этом продавалось уже существующая квартира, а новая покупалась на вырученные средства с доплатой.

Количество разъездов через куплю-продажу в августе составило 20% от общего числа сделок купли-продажи сети агентств, что примерно на 10% больше по сравнению с докризисным периодом. Около 5% покупателей приобретали жильё с целью инвестирования в недвижимость.

Все сделки осуществлялись с применением наличных средств.

По данным агентства, объём предложений в августе был на 7% ниже по сравнению с июлем т.г.

Генеральный директор сети агентств недвижимости Real Druzi Людмила ДРУЗЕНКО отметила, что результаты мониторинга открытых источников демонстрируют значительное увеличение количества объявлений о предлагаемых к продаже квартирах. Это объясняется тем, что в открытых источниках информации присутствует много несуществующих объектов (при прозвоне этих объектов выясняется, что они «проданы» или «отложены», в некоторых компаниях это называется «имиджевой рекламой»). В данном случае речь идёт об использовании не совсем корректных технологий, основная цель которых - любым путём завлечь клиента, пояснила Л. ДРУЗЕНКО.

В августе наибольшим спросом пользовались квартиры в типовых домах на массивах, «недорогой новострой» на Троещине, Осокорках, Позняках, Харьковском, а также качественное жильё бизнес-класса в центре по привлекательной цене. Особым спросом пользовались квартиры эконом-класса в новых домах по цене от 68-90 тыс. долл. за однокомнатные квартиры, от 90-120 тыс. долл. за двухкомнатные и от 120-145 тыс. долл. за трёхкомнатные в Дарницком, Деснянском районах.

Спрос на жильё бизнес-класса в августе, как и в предыдущем месяце, был умеренным. В основном приобретались квартиры площадью от 100 метров в центре по цене до 3000 долл. за 1 кв. м.

Также со второй половины августа несколько усилился интерес клиентов к элитным объектам. Потенциальных покупателей интересовали апартаменты по цене от 600 тыс. долл. до 1 млн. 300 тыс. долл. в центре.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

На сегодняшний день сеть представлена тремя офисами в центральных районах Киева. В компании работает более 160 риелторов.