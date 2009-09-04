АТКУ считает бесполезным создание единого регулятора

Ассоциация теплотехнических компаний Украины (АТКУ) считает абсурдной идею создания единого регулятора тарифов на жилищно-коммунальные услуги в условиях государственной монополии.

Такое мнение УНИАН высказал председатель ассоциации Виталий ЯКОВЕНКО.

Согласно сообщению, Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства откровенно профанирует идею создания единого государственного регулятора, который бы занимался в том числе и координацией тарифной политики.

По словам В. ЯКОВЕНКО, единый регулятор функционирует практически во всех европейских странах и доказал свою эффективность, но в украинской сфере коммунальных услуг при существующих принципах ее деятельности регулятор не принесет пользы.

«Он не решает главных проблем: теневые схемы в коммунальной теплоэнергетике, существующие благодаря государственным дотациям и нежеланию хозяев теплогенерирующих компаний действовать в интересах людей из-за их монопольного положения на рынке коммунальных услуг по-прежнему работают и, судя по всему, будут работать и дальше», - сказал глава АТКУ.

Эксперт считает, что все попытки что-либо изменить к лучшему в сфере ЖКХ будут терпеть крах до тех пор, пока правительство не решится отказаться от дотаций в сфере коммунальной теплоэнергетики и не предпримет конкретные шаги к появлению конкуренции на этом рынке. «Только при соблюдении этих условий создание единого независимого регулятора будет иметь смысл и эффект. И опыт реформирования ЖКХ стран Восточной Европы доказал это», - подчеркнул он.

По мнению В.ЯКОВЕНКО, МинЖКХ продолжает бросаться в крайности и в очередной раз продемонстрировало отсутствие у него какой-либо стратегии развития и реформирования отрасли.

«Чиновникам стоило бы вместе с идеей единого регулятора разрабатывать и другие необходимые инициативы: механизмы и процедуры постепенного ухода от дотаций, принципы и правила адресной помощи социально незащищенному населению для оплаты коммунальных услуг, условия для свободного распространения автономного и индивидуального отопления многоквартирных домов и отдельных квартир. К сожалению, работа над подобными направлениями деятельности в Министерстве пока не наблюдается», - отметил он.

Напомним, законопроект «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины» предполагает, что на комиссию возлагаются функции регулирования деятельности субъектов природных монополий, предоставляющих услуги по централизованному водо-, теплоснабжению и водоотводу.

В частности, планируется ценовое регулирование или регулирование тарифов с использованием методов определения предельного уровня рентабельности (нормы прибыли) или поощрительного регулирования (метод установления предельного уровня цены, предельного уровня дохода, метод плавающей шкалы и т.д.).