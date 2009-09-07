Земля под Киевом подешевела

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 1 по 6 сентября т.г. снизилась на 0,18% (7 долл.) – до 3 717 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 0,27% (17 долл.) – до 6199 долл./сотка, Обуховском – на 0,39% (17 долл.) – до 4424 долл./сотка, Броварском – на 0,08% (2 долл.) – до 2816 долл./сотка, Бориспольском – на 0,12% (4 долл.) – до 3849 долл./сотка, Васильковском – на 0,12% (3 долл.) – до 2392 долл./сотка, Бородянском – на 0,21% (4 долл.) – до 1717 долл./сотка, Фастовском – на 0,24% (3 долл.) – до 1095 долл./сотка, Белоцерковском районе – на 0,12% (1 долл.) - до 1082 долл./сотка и Барышевском районе – на 0,20% (2 долл.) - до 1026 долл./сотка.

При этом рост стоимости земли наблюдался в Вышгородском – на 0,03% (1 долл.) – до 2861 долл./сотка, Иванковском – на 0,15% (1 долл.) – до 995 долл./сотка, Макаровском – на 0,15% (3 долл.) – до 1746 долл./сотка.

В то же время, стабилизация стоимости земельных участков зафиксирована в Кагарлыкском – на уровне 1325 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на уровне 978 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, Бориспольском – 11%, Васильковском – 16%, Киево-Святошинском – 21%, Броварском – 8%, Обуховском – 10%, Бородянском – 4%, Вышгородском – 10%, Кагарлыкском – 3%, Барышевском – 1%, Фастовском – 2%, Белоцерковском – 1%, Иванковском – 1%, Переяслав-Хмельницком – 1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в августе т.г. снизилась на 0,16% (6 долл.) – до 3 723 долл. за сотку, в июле т.г. - выросла на 1,66% (61 долл.) - до 3 729 долл. за сотку; за апрель-июнь т.г. снизилась на 10,76% (442 долл.) - до 3 668 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.