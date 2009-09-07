Эксперт: Мораторий на рост тарифов ЖКХ развалит отрасль

Идея введения моратория на повышение тарифов жилищно-коммунальных услуг грозит развалом всей отрасли, и станет причиной исчезновения в домах украинцев воды, тепла, электричества и остальных коммунальных благ.

Такое мнение УНИАН высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, введение моратория до 1 января 2011 года станет «могильной плитой для всей отрасли».

«Отрасль и так уже зависла над пропастью, и мораторий ее туда подтолкнет. Он только усугубит и без того плачевную ситуацию в сфере ЖКХ, особенно, в тепло- и водоснабжении. Это наиболее болезненное для населения и самое слабое в сфере звено», - заявил эксперт.

Глава АТКУ считает, что мораторий не остановит рост цен на энергоносители, подорожание производства и себестоимости услуг, а, значит, все бремя ляжет на Государственный бюджет, который уже сейчас не в состоянии полностью покрывать коммунальные затраты. «В итоге за год действия моратория коммунальные предприятия окажутся банкротами с многомиллионными долгами и перед своими поставщиками, и перед своими работниками. Для простого населения это будет означать полное прекращение подачи тепла и воды, отключение электричества, горы мусора, которые никто не убирает. В целом это будет означать развал системы», - отметил В.ЯКОВЕНКО.

«Если бы авторы этой идеи мыслили шире рамок предвыборных категорий при решении проблем ЖКХ, их предложение, с одной стороны, было бы не таким категоричным, а с другой стороны, – имело бы комплексный подход. Как минимум, логичнее было бы не вводить полный мораторий на длительный период, а ограничить возможность повышения. Это может быть процентная планка: допустим, не более 10% в квартал, или суммарный максимум из расчета уровня средней зарплаты», - считает глава АТКУ.

При этом эксперт отметил, что без быстрого и продуманного принятия решения по выводу сферы ЖКХ из кризиса страну ожидает коммунальная катастрофа.

«Отрасль требует кардинальных изменений. И депутаты совместно с чиновниками профильного министерства должны были бы разработать их, исходя из принципов отказа от государственных дотаций и введения рыночной конкуренции на рынке ЖКХ», - сказал он.