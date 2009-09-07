Первичка в Киеве за год подешевела на 30%

Стоимость жилья на первичном рынке Киева с августа 2008 года по август текущего года снизилась на 30% в долларовом эквиваленте, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, за год стоимость жилья эконом-класса снизилась на 43,8%, бизнес-класса – на 37,7%, а премиум-класса – на 29,32%.

В то же время в гривневом эквиваленте стоимость квартир на первичном рынке выросла на 15,4% (стоимость жилья эконом-класса снизилась на 7,4%, бизнес-класса – увеличилась на 2,6%, премиум-класс – увеличилась на 16,5%).

Как сообщают аналитики портала, в августе т.г. по сравнению с июлем т.г. средняя стоимость жилья эконом-класса в гривневом эквиваленте снизилась на 4% - до 9822 грн./кв.м, бизнес-класса – уменьшилась на 1,2% - до 15282 грн./кв.м, а квартиры премиум-класса потеряли в стоимости 0,3% - 27005 грн./кв.м.

По данным портала, в августе были начаты либо возобновлены продажи в 5-ти объектах, из них 3 эконом-класса и 2 бизнес-класса. Вместе с тем за истекший период была приостановлена либо завершена продажа в 11-ти объектах: 4 - эконом-класса, 4 – бизнес-класса, 3 - премиум-класса.

Специалисты портала сообщили, что в августе стоимость 1 кв. м была снижена в 3-х объектах: по одному эконом-, бизнес- и премиум-класса. В зависимости от класса, снижение стоимости составило от 300 до 5000 грн.

Специалисты портала проанализировали 138 объектов, введенных в эксплуатацию и со сроком ввода в эксплуатацию до конца 2010 года, 70 компаний-операторов.