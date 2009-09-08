Удешевление жилья состоится лишь при участии государства

Директор концерна «Подолье», глава депутатской комиссии Винницкого областного совета по вопросам строительства, коммунального хозяйства, и благоустройства населенных пунктов Тимофей ГИРЕНКО считает, что удешевление стоимости жилья может произойти лишь при участии государства.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на слова Т.ГИРЕНКО.

«Сегодня на строительство просто давит пресс инвестиций, разных видов страхований, технических условий, разрешений, прокладывание газопроводов, строительство пожарных депо, школ, садиков. Все эти моменты потом падают на плечи покупателя квартиры в виде ее цены. Если все эти наслоения снять - цена квадратного метра уменьшится на 30%», - пояснил он.

Другим путем удешевления стоимости жилья Т.ГИРЕНКО считает дешевые кредитные ресурсы. Он привел пример, что в Германии, Англии жилье можно купить под 1-2% кредитной ставки, а в США- 0%. «А у нас проценты просто бешенные. Если бы сегодня ипотека была под 15% годовых в гривне, то объемы строительства возросли бы на 50%. И, соответственно, отчисления в бюджеты всех уровней возросли бы существенно», - считает Т.ГИРЕНКО.

Он убежден, что если бы все эти факторы были учтены, «жилье стало бы более доступным, экономика заработала бы на половину эффективнее, увеличились бы существенно начисления в бюджеты - т.е. заработала бы экономическая цепочка».

Концерн "Подолье" создан в марте 2004. В состав концерна входят 17 организаций, среди которых 4 завода железобетонных конструкций, ЖЭК, автотранспортное предприятие и предприятия стройиндустрии.

В 2008 году строительно-монтажное управление №3, которое входит в состав концерна «Подолье», выполнило строительно-монтажных робот на 128,8 млн. грн., что на 13% или на 19,274 млн. грн. меньше, чем в 2007 году. На первичном рынке жилья Винницы концерн предлагает 50% недвижимости.