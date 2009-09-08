Остановлено действие ряда решений КМУ по утилизации отходов
Указ Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по мотивам несоответствия Основному Закону своим указом остановил действие отдельных положений постановления Кабинета министров от 20 мая 2009 года № 508 относительно утилизации отходов как вторичного сырья.
Текст соответствующего указа главы государства обнародован на его официальном веб-сайте.
В постановлении правительства № 508 речь идет о внесении изменений в постановление Кабинета министров от 26 июля 2001 г. №915 «О введении системы сбора, сортировки, транспортировки, переработки и утилизации отходов как вторичного сырья». А именно, пунктами 2 и 5 внесены изменения, которыми предприятия и организации всех форм собственности, которые используют в Украине тару и упаковочные материалы или импортируют их вместе с продукцией, обязаны самостоятельно с соблюдением требований законодательства обеспечить прием и утилизацию использованной упаковки или заключить с государственной компанией «Укрэкокомресурсы» договоры об организации их сбора и утилизации.
В предыдущей редакции от 26 июля 2001 г., констатирует Президент, была предусмотрена возможность обеспечения утилизации использованной тары предприятиями путем заключения договоров не только с госкомпанией «Укрэкокомресурсы», но и другими специализированными предприятиями, которые имеют соответствующие лицензии и условия для предоставления соответствующих услуг.
Поскольку для самостоятельного осуществления утилизации тары и упаковочных материалов, убежден Президент, таким предприятиям на всей территории Украины нужно создать надлежащую инфраструктуру, практически выполнить это задание невозможно. Поэтому постановление правительства №508, считает глава государства, обязывает производителей и импортеров заключать контракты с единственным предприятием - государственной компанией «Укрэкокомресурсы», которая фактически становится монополистом на рынке этих услуг. Тем самым, становится невозможным осуществление предпринимательской деятельности более чем 1800 специализированными предприятиями, которые имеют лицензии и условия для предоставления соответствующих услуг на территории страны.
Такое решение Кабинета министров, отмечает Президент, не соответствует Конституции Украины, по которой каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом, а государство обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской деятельности, не допуская неправомерного ограничения и недобросовестной конкуренции, защиту прав всех субъектов права собственности и ведения хозяйства и тому подобное. Кроме того, виды и границы монополии определяются законом.
Таким образом, говорится в указе, решив подзаконным актом вопросы, отнесенные Конституцией Украины к сфере законодательного регулирования, правительство нарушило нормы статьи 75, пункта 3 части первой статьи 85, статьи 91 Конституции Украины, по которым принятие законов относится к полномочиям Верховной Рады как единственного законодательного органа в государстве.
Следовательно, данное решение Кабмина, считает Президент, не отвечает нормам ряда статей Основного Закона, которыми провозглашено, что законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины, должны соответствовать ей, а органы исполнительной власти обязаны осуществлять полномочия в установленных Конституцией границах и действовать лишь на основе, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины и в пределах своей компетенции.
Учитывая изложенное, в соответствии с п.15 части первой ст.106 Конституции Украины, Президент постановил остановить действия абзаца второго п.5 и абзаца четвертого п.2 постановления Кабинета министров от 26 июля 2001 года № 915 «О введении системы сбора, заготовки и утилизации отходов как вторичного сырья».
Глава государства также обязал правительство принять меры по возобновлению конкуренции при предоставлении услуг по сбору, сортировке, перевозке, переработке и утилизации использованной тары (упаковки).