Арендные ставки в ТЦ Киева снизятся до 60-70 долл./кв.м в месяц

Арендные ставки в торговых центрах Киева к концу текущего года могут снизиться до уровня 2005-2006 годов в гривневом эквиваленте, составив 60-70 долл./кв. м в месяц без НДС и оплаты коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Colliers International (Украина) Наталья КРАВЕЦ.

По ее данным, за период кризиса стоимость аренды торговых помещений столицы снизилась на 30-40%. На сегодня базовые месячные арендные ставки на торговые площади (секции 100-300 кв. м) в торговых и торгово-развлекательных центрах Киева составляют: в ТРЦ «Караван» – 100-130 долл./кв. м, в ТЦ «Глобус» – 100-150 долл./кв. м, в ТЦ «Пирамида» – 60-80 долл./кв. м, в ТРЦ «Альта-Центр» – 30-40 долл./кв. м, в мебельных торговых центрах – 25-40 долл./кв. м.

Н.КРАВЕЦ отметила, что за первое полугодие уровень вакантности в торговых центрах столицы снизился и в среднем составляет 2-3% (в успешных ТЦ – 0,5-1%, в менее успешных – 3-4%, в регионах – 10-40%).

Справка УНИАН. Colliers International – международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости. Colliers International насчитывает свыше 12 тыс. сотрудников, работающих в около 300 офисах в более чем 60 странах мира, в том числе на территории СНГ и стран Балтии.

В представительстве Collіers Іnternatіonal в Украине, основанном в 1997 году в Киеве, работает более 60 специалистов.