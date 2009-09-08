Жилой фонд готов к отопительному сезону на 80%

По состоянию на 1 сентября жилищный фонд Украины готов к отопительному сезону на 80%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки отопительного сезона 2009-2010.

По его словам, медленными темпами продвигается комплексная подготовка домов к зиме с выдачей паспортов готовности в Тернопольской (65,2%), Полтавской (67%) и Черкасской (68,7%) областях.

Самые высокие темпы подготовки - в Николаевской (95%), Донецкой (89,4%) и Ривненской (89%) областях.

На подготовку жилых домов к отопительному сезону из местных бюджетов и за счет других источников финансирования предусмотрены средства в сумме 654,7 млн. грн.

На 1 сентября профинансировано 476,7 млн. грн.

А.КУЧЕРЕНКО сообщил, что к зиме подготовлено 84,5% котельных, 71% водопроводных сетей, 68% канализационных сетей, 81,7% водопроводных насосных станций, 80,3% канализационных очистных сооружений.

К отопительному сезону также капитально отремонтировано 76,37% дорог.