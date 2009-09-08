Новые тарифы по квартплате в Киеве нелегитимны

Новые тарифы на коммунальные услуги в Киеве нелегитимны.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня высказал журналистам министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО после селекторного совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону 2009-2010.

«Меня как министра очень тревожит ситуация в Киеве. Она давно находится в неправовом поле. Плохое или хорошее постановление правительства, которое приостановило действие тарифов, но оно на сегодня легитимно. И это дает мне основания говорить, что вторые новые тарифы… однозначно являются нелегитимными. Я лично плачу по старым тарифам», - сказал он.

Министр уточнил, что платит за коммунальные услуги почтовым переводом.

«В квитанции пишу ту цену, по которой я платил. Более того, я инкогнито послал некоторых своих заместителей, других доверенных лиц, и ни у одного из них не возникло вопросов в сберкассах города Киева», - пояснил он.

На вопрос, как поступать, если платежки с перечеркнутыми новыми тарифами по старым тарифам не принимают к оплате, министр сказал: «Мы готовы организовывать проверки в любом учреждении. Но я убежден, что если кто-то это делает, он очень существенно нарушает закон».

А.КУЧЕРЕНКО отметил, что министерство провело встречу с депутатами Киевгорсовета, проводит встречи с КГГА, но пока он не видит конструктива, который бы позволил отменить тарифы.

Министр пообещал, что нынешней зимой правительство «до своей зоны ответственности» все сделает для того, чтобы «Киевэнерго» поставлялся газ.

«Но на сегодня мы предлагаем и просим только одного – рассчитывайтесь за газ. Так как именно поставка газа и является основным риском. Не отключение тепла, так как это пытается представить киевская горадминистрация. На сегодня по Киеву колоссальные долги, несмотря на то, что Киев взял кредит», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжениям КГГА №980, 981 и 978 от 31 августа, в августе-сентябре оплата жилищно-коммунальных услуг для населения увеличится не на 100% (по сравнению с периодом до 1 июня этого года), а на 95%.