Эксперт: цены на вторичное жилье Киева остановились

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в сентябре т.г. не опустится ниже 1870-1880 долл./кв.м.

Такое мнение УНИАН высказали в консалтинговой компании «Канзас» (г. Киев).

По мнению экспертов компании, в сентябре цены в долларовом эквиваленте будут обоснованно продолжать корректироваться в сторону снижения с плавной динамикой.

В компании отметили, что незначительной корректировке стоимости подвергаются лишь переоцененные объекты. В целом в августе снижение цен в столице было умеренным, а индекс стоимости вторичного жилья опустился до отметки 1911 долл./кв.м.

Специалисты компании отметили, что стоимость жилья во многом зависит от курса доллара, который за месяц подорожал на 0,29 грн. С другой стороны, транш от МВФ, полученный Украиной 28 августа, может помочь ослабить давление на внутреннем валютном рынке и снизить темпы девальвации национальной валюты. «Таким образом, стоимость квадратного метра может некоторое время оставаться на прежнем уровне», - считают в компании.

При этом на активность покупателей осенью будет в некоторой мере влиять политика застройщиков, предлагающих первичное жильё. В настоящее время количество предложений нового жилья по приемлемым ценам не так велико. «Поэтому вполне вероятно, что необходимость надежных вложений частично обратит спрос на вторичный рынок», - полагают в компании.

По данным «Канзаса», индекс доходности вторичного жилья за август 2009 года снизился на 0,2% и в настоящее время находится на отметке "минус" 0,20%.

В то же время повышение тарифов на коммунальные услуги пока не привело к повышению арендных ставок на жильё. «Предложение значительно превышает спрос, и даже сезонная активность квартиросъёмщиков вряд ли сгладит общую картину. Большая конкуренция заставит арендодателей идти на уступки и понемногу снижать стоимость», - пояснили в компании.

Как полагают эксперты, в сентябре аренда жилья снизится минимум на 10%.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания "Канзас" занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины. Сейчас в базе данных, на основании которой строятся графики индексов Киева с 2005 года, находится более 509 тыс. объявлений о продаже квартир.