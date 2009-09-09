В МинЖКХ кадровые ротации

Кабинет министров Украины осуществил кадровые ротации в руководящем составе Министерства жилищно-коммунального хозяйства: Руслан КРАМАРЕНКО назначен первым заместителем министра по вопросам ЖКХ, а Орест ЛОТОЦКИЙ – заместителем министра.

Об этом УНИАН сообщил министр КМУ Петр КРУПКО.

Ранее Р.КРАМАРЕНКО занимал должность заместителя министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, а О.ЛОТОЦКИЙ – первого заместителя министра.

Справка УНИАН. 5 января 2008 года Кабмин назначил Ореста ЛОТОЦКОГО первым заместителем министра по вопросам ЖКХ.

У министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексея КУЧЕРЕНКО два первых заместителя – Александр МАЗУРЧАК и Руслан КРАМАРЕНКО, и четыре заместителя – Елена ГАВРИЛЮК, Сергей КУЗЬМЕНКО, Ирина ЗАПАТРИНА и Орест ЛОТОЦКИЙ.