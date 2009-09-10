УЕФА довольна уровнем подготовки львовских гостиниц к Евро-2012

Инспекторы УЕФА отметили высокий уровень подготовки львовских гостиниц к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время заседания Оргкомитета по подготовке и проведению во Львовской области финала Евро-2012 председатель облгосадминистрации Николай КМИТЬ.

«На протяжении последних нескольких недель инспекторы УЕФА тайно поселялись в гостиницах тех городов, которые готовятся принимать Евро-2012. Инспекторы ездили по гостиницам, поселялись в них, смотрели на условия. Львов получил наилучшую оценку», - отметил Н.КМИТЬ.

Он отметил, что УЕФА проводит многих тайных проверок без ведома принимающих городов.

По словам Н.КМИТЯ, в УЕФА довольны тем, что Львов - единственный город в Украине, который уже имеет разработанную совместно с немецкими партнерами комплексную стратегию развития транспортной инфраструктуры.

Н.КМИТЬ также отметил, что Львов должен до 20 сентября заключить соглашения о предоставлении консультаций экспертами УЕФА относительно подготовки некоторых объектов к Евро-2012.

По его словам, по сравнению с предыдущими совещаниями, проведенными во Львове по вопросу подготовки города к чемпионату, есть значительные позитивные изменения.

Кроме того, губернатор информировал, что 25 сентября во Львове состоится выездное совещание под председательством вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА по подготовки Львова и других принимающих городов к Евро-2012, в которой примут участие мэры всех принимающих городов и руководители соответствующих облгосадминистраций.