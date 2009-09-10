Волконский признан организатором аферы «Элита-Центр»

Александру ВОЛКОНСКОМУ (ШАХОВУ) следователь предъявил официальное обвинение как организатору аферы «Элита-Центр».

Об этом УНИАН сообщили в общественной организации "Центр правозащиты" (объединяет пострадавших от аферы "Элита-Центр").

Как рассказал председатель правления Общественной организации «Центр правозащиты» Юрий ФЕДОРЕНКО, досудебное следствие по делу относительно группы компаний «Элита-Центр» закончено и следователь зачитывал обвинение А.ВОЛКОНСКОМУ.

По его словам, всего дело А.ВОЛКОНСКОГО насчитывает 294 тома, а обвинение зачитывалось в течение трех дней 7, 8 и 9 сентября.

В настоящее время данное дело передано для ознакомления потерпевшим, сказал Ю.ФЕДОРЕНКО.

«Мы надеемся, что в деле ВОКЛОНСКОГО будут отражены факты преступных деяний конкретных чиновников Киевской городской администрации, которые непосредственно виновны в преступной бездеятельности, а, по сути, в содействии аферистам», - заявил Ю.ФЕДОРЕНКО.

Обманутые инвесторы считают, что МВД покрывает киевских чиновников, причастных к афере «Элита-Центр», и просили генерального прокурора «разорвать эту порочную цепь круговой поруки».

В Министерстве внутренних дел рассчитывают, что уголовное дело обвиняемого в организации аферы “Элита-Центр” Александра ВОЛКОНСКОГО (ШАХОВА) будет направлено в суд в январе 2010 года.

Как сообщалось, Швейцария согласилась на экстрадицию Александра ШАХОВА (ВОЛКОНСКОГО) и передала его Украине 9 октября 2008 г. Подозреваемого в мошенничестве на киевском рынке недвижимости задержали 1 ноября 2007 г.

Скандал вокруг компании "Элита-Центр" вспыхнул в феврале 2006 года. Эта компания заключала договоры с гражданами о паевом участии при строительстве жилых домов в Киеве.

По данным МВД, в результате строительной аферы «Элита -Центр», которая была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве, пострадали 1760 человек.