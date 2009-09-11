Тимошенко угрожает уголовной ответственностью

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО угрожает политической и уголовной ответственностью председателям сельских, поселковых и городских советов за саботаж программы бесплатной выдачи земельных актов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании по вопросам внедрения системы бесплатной выдачи актов на владение земельными участками.

«Мы найдем управу, такая управа есть. Если будут в некоторых населенных пунктах такие председатели, мы будем инициировать в Верховной Раде определенные проекты постановлений о досрочных выборах – тоже возможно это делать, а, кроме того, есть еще инструменты более сильные. Но саботировать эту программу мы никому не позволим», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что уже сейчас получает информацию с мест об отказе сельских председателей бесплатно выдавать земельные акты.

«В некоторых областях сегодня уже есть такие сообщения, что председатель сельского совета сказал, что не будет этим заниматься - езжайте в Киев и решайте. В Киев поедут не люди, а в Киев в соответствующем сопровождении поедут такие чиновники, которые будут саботировать этот процесс», - подчеркнула она.

В частности, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, процесс выдачи земельных актов саботируют «городские председатели, которые относятся к определенным голубым экзотическим политическим силам».

Руководитель правительства также извинилась от имени предыдущей власти перед теми людьми, которые получили акты на землю «за космическую цену», а также перед теми, кто не получил таких документов из-за отсутствия возможности их оформить.

«Я хотела бы, чтобы мы начали с вами системно уничтожать земельную мафию, причем так, чтобы на корню ее не осталось, и чтобы вы – люди, которые работают за заработную плату в этой сфере, - вернули этой системе и честь, и совесть, и уважение людей, и чтобы вы вошли в историю как люди, которые убрали тот беспредел, который не давал гражданам получить акты на владение земельными участками», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также сообщила, что в течение сегодняшнего дня Министерство финансов перечислит Госкомзему необходимое количество финансовых ресурсов для обеспечения процесса выдачи земельных актов.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 5 августа с.г. утвердил Порядок бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины в 2009 году государственных актов на право собственности на земельные участки.

В соответствии с документом, запрещается взимание с граждан Украины платы за оформление и выдачу государственных актов на право собственности на земельные участки и предоставление дополнительных и сопутствующих услуг по разработке документации по землеустройству, а также любых других платежей, в частности взносов в благотворительные и другие фонды.

Для получения госакта гражданин обращается с заявлением о выдаче акта к представителю территориального органа Госкомзема. Оплата работ и услуг, связанных с оформлением и выдачей госактов, осуществляется заказчиком за счет средств государственного бюджета.

Правительство также решило увеличить предельную численность работников Госкомзема до 335 единиц и подчиненных ему территориальных органов до 14374 единиц с целью обеспечения бесплатного оформления и выдачи гражданам госактов, проведения инвентаризации земель, ведения государственного земельного кадастра, разграничения земель государственной и коммунальной собственности.

Согласно информации Государственного комитета Украины по земельным ресурсам, по состоянию на 1 августа 2009 года в Украине оформлено 95,4% (6,498 млн.) государственных актов на право собственности на землю от количества человек, получивших сертификаты на право на земельную долю (пай).