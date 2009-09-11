Строительство Бескидского тоннеля начнется с конца этого года

Европейский банк реконструкции и развития рассчитывает на начало реализации проекта Бескидского тоннеля в Закарпатской области с конца этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил ведущий банкир ЕБРР Марк МАГАЛЕЦКИЙ.

«Что касается Бескидского тоннеля, сейчас идет тендер, мы рассчитываем, что тендер будет завершен до конца года и, соответственно, с конца этого года начнется реализация этого проекта», - сказал он.

М.МАГАЛЕЦКИЙ добавил, что, по оценкам, реализация проекта займет около трех лет. Точную стоимость проекта определит тендер.

Как сообщал УНИАН, в июне 2008 года «Укрзализныця» объявила процедуру предквалификации по проектировке Бескидского тоннеля. В частности, предусматривается реконструкция тоннеля со строительством подъездных путей, строительство нового двухпутевого железнодорожного тоннеля протяженностью 1 км 822 м.

Напомним, «Укрзализныця» с 30 августа 2007 года приступила к проектированию строительства Бескидского тоннеля в Закарпатской области, к разведке рельефа и геодезическим работам.

1 декабря 2006 года Верховная Рада Украины ратифицировала Закон «О ратификации Гарантийного соглашения (Проект внедрения скоростного движения пассажирских поездов на железных дорогах Украины) между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития», которое было подписано еще в августе 2004 года.

Соглашение предусматривает выделение кредита «Укрзализнице» на сумму 120 млн. долларов. Кредит предоставляется на 15 лет под 4-6%. При этом 47 млн. долл. средств по этому проекту будут направлены на внедрение скоростного движения – закупку современных пассажирских вагонов, 29 млн. долл. – на закупку путевой техники, 40 млн. долл. – на строительство в Закарпатье Бескидского тоннеля, который входит в 5-й панъевропейский транспортный коридор (Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия), остальные средства – на проектные работы по тоннелю (2,8 млн. долл.) и комиссию за открытие кредита (1,2 млн. долл.).

Общая стоимость проекта составляет 200 млн. долл., из них 120 млн. долл. – средства ЕБРР, 80 млн. долл. – средства «Укрзализныци». Погашение кредита ЕБРР должно осуществляться также за средства «Укрзализныци».