Земля в пригороде Киева дешевеет

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 7 по 13 сентября т.г. снизилась на 0,84% (31 долл.) – до 3 686 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 1,48% (92 долл.) – до 6108 долл./сотка, Броварском – на 0,34% (10 долл.) – до 2807 долл./сотка, Бориспольском – на 1,13% (50 долл.) – до 3799 долл./сотка, Бородянском – на 1,22% (21 долл.) – до 1696 долл./сотка, Фастовском – на 0,39% (4 долл.) – до 1091 долл./сотка, Белоцерковском районе – на 0,59% (6 долл.) - до 1075 долл./сотка, Барышевском – на 0,92% (9 долл.) - до 1016 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,97% (13 долл.) - до 1312 долл./сотка, Иванковском – на 0,74% (7 долл.) – до 988 долл./сотка, Макаровском – на 0,18% (3 долл.) – до 1743 долл./сотка.

При этом рост стоимости земли наблюдался в Обуховском – на 0,13% (5 долл.) – до 4429 долл./сотка, Васильковском – на 0,70% (17 долл.) – до 2409 долл./сотка, Вышгородском – на 0,35% (10 долл.) – до 2872 долл./сотка.

В то же время, стабилизация стоимости земельных участков зафиксирована в Переяслав-Хмельницком районе – на уровне 978 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, Бориспольском – 11%, Васильковском – 16%, Киево-Святошинском – 21%, Броварском – 8%, Обуховском – 10%, Бородянском – 4%, Вышгородском – 10%, Кагарлыкском – 3%, Барышевском – 1%, Фастовском – 2%, Белоцерковском – 1%, Иванковском – 1%, Переяслав-Хмельницком – 1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в августе т.г. снизилась на 0,16% (6 долл.) – до 3 723 долл. за сотку, в июле т.г. - выросла на 1,66% (61 долл.) - до 3 729 долл. за сотку; за апрель-июнь т.г. снизилась на 10,76% (442 долл.) - до 3 668 долл. за сотку.

Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.

Между тем, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве с 7 по 13 сентября т.г. выросла на 0,28% (1 долл.) – до 433 долл. США за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 4 долл. – до 435 долл., 2-комнатных – снизилась на 4 долл. – до 610 долл., 3-комнатных – стабилизировалась на уровне 739 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл. – до 343 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 598 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 742 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 3 долл., до 259 долл., 2-комнатных – выросла на 2 долл., до 339 долл., 3-комнатных – выросла на 1 долл., до 523 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. – до 284 долл., 2-комнатных – выросла на 4 долл., до 368 долл., 3-комнатных – снизилась на 1 долл., до 507 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл. – до 242 долл., 2-комнатных – снизилась на 1 долл., до 355 долл., 3-комнатных – выросла на 3 долл., до 455 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. – до 276 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 400 долл., 3-комнатных – на 9 долл., до 468 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл. – до 298 долл., 2-комнатных – выросла на 2 долл., до 408 долл., 3-комнатных – снизилась на 1 долл., до 452 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 3 долл. – до 277 долл., 2-комнатных – снизилась на 7 долл., до 365 долл., 3-комнатных – выросла на 3 долл., до 457 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл., до 267 долл., 2-комнатных – выросла на 1 долл., до 376 долл., 3-комнатных – снизилась на 3 долл., до 445 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир стабилизировалась на уровне 260 долл., 2-комнатных – выросла на 4 долл., до 345 долл., 3-комнатных – снизилась на 3 долл., до 462 долл.

Объем предложений от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в десяти районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 17%, Печерском – 13%, Дарницком – 12%, Оболонском – 9%, Днепровском – 9%, Соломенском – 11%, Голосеевском – 8%, Святошинском – 8%, Деснянском – 7%, Подольском – 6%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в августе т.г. снизилась на 1,07% (5 долл.) – до 435 долл. США за квартиру в месяц, в июле т.г. выросла на 3,29% (14 долл.) – до 440 долл. за квартиру в месяц; за апрель-июнь т.г. снизилась на 8,93% (42 долл.) – до 426 долл. за квартиру в месяц. За 2008 год средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 37,79%, или 368 долл., – до 607 долл. за квартиру в месяц.

Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.