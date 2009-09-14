Пилипишин о внедрении индивидуального теплоснабжения домов

Председатель Шевченковского района столицы Виктор ПИЛИПИШИН предлагает осуществить в Киеве эксперимент по установлению индивидуальных тепловых пунктов жилых домов.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы В.ПИЛИПИШИНА.

Председатель района считает, что этот эксперимент необходимо провести в отдельном микрорайоне столицы. С таким предложением он и обратился к киевской власти и Министерству жилищно-коммунального хозяйства.

“Энергосохранный эффект этой программы - 25%. Затраты на установку оборудования должны взять на себя совместно городская, государственная власть и киевляне. В случае успеха этот эксперимент может стать началом комплексной реформы ЖКХ не только в столице, но и во всем государстве”, - заявил В.ПИЛИПИШИН.

По его мнению, поставщик тепла - „Киевэнерго” - вряд ли будет заинтересован в проведении данной реформы, поэтому инициатива должна идти со стороны города при четкой координации действий с государственными учреждениями.

“Поскольку отдельный тепловой пункт для большого дома стоит 15-25 тыс. евро, оптимальным решением будут государственные субсидии. Для эксперимента возможно такое распределение финансирования: 60% - средства государственного бюджета, 30% - средства городского и районных бюджетов, 10% - средства киевлян”, - считает В.ПИЛИПИШИН.

По словам председателя Шевченковского района, опыт стран Центральной и Северной Европы доказал эффективность работы индивидуальных теплопунктов. При повсеместной их установке капиталовложения на прокладку тепловых сетей можно сократить на 25%, расходы электроэнергии на перекачивание теплоносителя снижаются на 20-40%, 15% тепла экономится на отоплении, уменьшается аварийность сетей.

Как отметил В.ПИЛИПИШИН, если эксперимент себя оправдает, следует внести изменения в законодательство, которые бы сделали подобные индивидуальные тепловые пункты обязательным элементом новостроек.

„Такая система действует, в частности, в Скандинавии. Потребителя там не подключают к тепловым сетям без наличия теплового пункта с теплообменниками и автоматической системой регулирования”, - добавил В.ПИЛИПИШИН.