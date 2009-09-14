Цены на первичное жилье Киева сохранятся не ниже 8-8,5 тыс. грн./кв. м

Стоимость жилья на первичном рынке Киева не упадет ниже 8-8,5 тыс. грн./кв. м.

Такое мнение высказала руководитель проекта ЖК «Чайка» Оксана КОНДРАШЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Укргаз», являющейся заказчиком строительства комплекса.

О.КОНДРАШЕВСКАЯ считает, что предпосылок для снижения цен на жилье нет.

«Более того, рост спроса на рынке первичной недвижимости, как ни парадоксально, будет связан именно с повышением цен. Когда это произойдет - пока предсказать сложно. Но, учитывая то, что предложение уже сейчас стремительно близится к нулевой отметке (новые проекты никто не начинает, в лучшем случае, компании достраивают объекты, которые находятся на финальных стадиях), - дефицит рано или поздно спровоцирует, пусть и незначительный, но рост цен, заставив активироваться тех покупателей, кто занял «выжидательную позицию», - сказала она.

По словам О. КОНДРАШЕВСКОЙ, за последние полгода предложение новых площадей снизилось на 95%. При этом платежеспособный спрос упал на 50-70%, то есть остался «позитивным». «Несложно догадаться, что многие покупатели просто «оттягивают» момент покупки до «лучших цен», - добавила она.

В компании считают, что подготовка к аукциону, который планировал провести Фонд государственного имущества Украины, показала, что предложение сданной в эксплуатацию жилой недвижимости от застройщиков в спектре цен 8000-8500 грн. вообще отсутствует. «Очевидно, это и есть предел, который можно считать минимальным для Киева и ближайшего пригорода. Соответственно, оставшиеся на рынке компании, скорее, приостановят продажи, чем установят цену ниже этой отметки», - прогнозируют эксперты.