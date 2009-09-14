Киевэнерго: к зиме готовы менее 1% потребителей теплоэнергии

Акты готовности к отопительному периоду получили меньше 1% потребителей тепловой энергии акционерной компании «Киевэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АК "Киевэнерго", отметив, что акт готовности является главным условием для подачи теплоносителя потребителям “Киевэнерго” – жилищно-эксплуатационным организациям.

При этом в компании акцентировали, что конечный срок подачи документов – 15 сентября, о чем, как отмечают в “Киевэнерго”, информированы все ЖЭКи.

В АК констатируют, что подготовка систем теплопотребления потребителей к новому отопительному периоду ведется очень медленными темпами. По оперативным данным, из 16 тыс. 279 потребителей, которые находятся в зоне обслуживания АК "Киевэнерго", акты готовности к отопительному периоду получили около 1%. При этом на детские сады не выдан ни один акт, школы получили 0,5% актов, лечебные учреждения около 10%, жилым домам всех форм собственности выдано только 0,6% актов, отметили в компании.

«Эта статистика свидетельствует о крайне низком качестве подготовки владельцев зданий внутридомовых систем теплоснабжения. Результатом такой нерадивости со стороны ЖЭКов станет то, что они не успеют к началу отопительного сезона ликвидировать все недостатки. А это, в свою очередь, прямым образом повлияет на качество отопления в квартирах киевлян», - заявил главный инженер, заместитель технического директора АК «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ.