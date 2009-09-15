Завершить бесплатную выдачу актов на землю до конца т.г. нереально

Президент ассоциации «Земельный союз Украины» Андрей КОШИЛЬ сомневается в реальности выполнения программы бесплатного оформления и выдачи 6,4 млн. госактов на право собственности на землю до конца текущего года.

Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом УНИАН.

«На мой взгляд, это (выдача госактов до конца года - УНИАН) практически нереально», - сказал он.

А.КОШИЛЬ уточнил, что речь идет о выдаче госактов на земельные участки под строительство и обслуживание жилого дома и сооружений, под индивидуальное крестьянское хозяйство в пределах населенного пункта и садоводство. Оформление и выдача госактов на крестьянские паи этой программой не предусмотрена.

Среди причин невыполнения этой программы в обусловленные сроки эксперт называет недостаточное финансирование и колоссальный объем предстоящей работы.

«Правительство выделяет на выдачу госактов 507 млн. грн. Простое арифметическое действие показывает, что на изготовление госакта и технической документации, включая вынос участка в натуру (установления границ участка на местности) правительством выделяется около 80 грн. За 80 гривен – это утопия. Никто этого не сделает – ни частная, ни государственная структура», - пояснил А.КОШИЛЬ.

Кроме того, для выполнения этой программы Госкомзему и его структурам придется оформлять и выдавать около 60 тыс. госактов ежедневно, включая выходные и праздники.

По оценкам А.КОШИЛЯ, для оформления и выдачи такого количества госактов нужно не менее двух лет, даже при условии реализации планов Кабмина по увеличению штата работников системы Госкомзема на 4 тыс. человек.

«Все это нужно сделать в очень короткие сроки и нанять их, по сути, до конца года. Специалистов нанять за такое время, объявить конкурс и пройти все процедуры – это нереально», - уточнил А.КОШИЛЬ.

А.КОШИЛЬ подчеркнул, что теперь изготовлением землеустроительной документации будут заниматься не частные компании, а отделения Центра государственного земельного кадастра и институты землеустройства, которые входят в сферу управления Госкомзема.

Эксперт не разделяет мнения правительства, что в задержке выдачи госактов на право собственности на землю виноваты частные структуры, которые пытались «много заработать».

«Проблема в том, что сложилась такая система, при которой процесс получения госакта – затратный процесс – мог растянуться на два-три года и больше. С другой стороны, обвинять только коммерческие землеустроительные компании в затягивании и накручивании цен – не корректно. Государственные землеустроительные предприятия также ориентированы на получение прибыли, поскольку являются хозрачетными, и используют любую возможность для того, чтобы «накрутить» стоимость своих услуг. И если не платить официальные тарифы и неофициальные поборы, которые с вас требуют, то вы имеете шанс вообще не получить госакт», - пояснил он.

А.КОШИЛЬ отметил, что другая сторона вопроса – система управления и распределения земельных ресурсов, существующая в Украине. «Землями коммунальной собственности распоряжаются местные советы. Они же принимают решения о предоставлении земельных участков гражданам и не зависят от Кабмина в этом вопросе», - сказал он.