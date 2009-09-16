"Доходы" от коррупционных схем в ЖКХ превышают 4 млрд.грн. в год

Киев. 16 сентября. УНИАН. Доходы от применения теневых схем в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) Украины составляют минимум 4 млрд. грн. в год.

Такое мнение высказал УНИАН глава Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

«Эти данные мы получили, рассчитывая только одну, самую крупную, из схем, основанную на потерях предприятий при производстве тепла, его распределении и транспортировке. Поэтому реальные суммы теневых доходов от коррупционных схем значительно выше», – сказал он.

По данным В.ЯКОВЕНКО, возможности для внедрения этой и других теневых схем заложены в существующей системе взаимоотношений в отрасли коммунальной теплоэнергетики, основанной на искусственном поддержании монополии и государственных дотациях предприятий теплокоммунэнерго, а также на принципах формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

При этом глава АТКУ пояснил, что, согласно правилам формирования так называемого экономически обоснованного тарифа, при расчетах учитывается все – от затрат на энергоносители и зарплаты до потерь и непредвиденных расходов. В основе расчетов потерь лежат данные некогда проведенных экспертиз, к результатам которых ежегодно прибавляются дополнительные проценты увеличения износа.

«Доказать их реальные объемы в украинских условиях почти невозможно, поэтому тепловики могут нарисовать практически любую цифру. Главное – чтобы ее утвердила местная власть. Именно в этот момент и возникает коррупционный сговор, в котором участвуют тепловики и местные власти, согласовывая между собой «экономически оправданный тариф» и возможные суммы откатов за его утверждение. Местным политикам не важно, какой будет тариф в целом. Их интересует только одно – сколько будет платить избиратель, ведь остальное будут покрывать государственный и местный бюджеты, а значит, можно поторговаться с тепловиками», – подчеркнул В.ЯКОВЕНКО.

По его мнению, в условиях, когда не будут выделяться дотации со стороны государства, политики уже не смогут так свободно подходить к вопросу тарифов, ведь за все будет платить их избиратель. «А в условиях конкуренции тяга к коррупции пропадет и у тепловиков, которые для сохранения клиентов будут вынуждены сокращать все потери и проводить модернизацию для производства качественных и максимально дешевых услуг», – считает глава АТКУ.