К зиме готовы около 99% медучреждений Киева

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявляет, что около 99% медицинских учреждений столицы на сегодня получили акты готовности к началу отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила сегодня на брифинге в мэрии.

"На сегодня из 145 учреждений 143, т. е. 98,6% получили акты о том, что они готовы к отопительному сезону. И до 25 сентября будут готовы еще Станция скорой помощи, Киевский медицинский колледж и Киевская городская база «Спецмедпоставки», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она также отметила, медучреждения получили средства из городского бюджета на подготовку к осенне-зимнему периоду.

Как уточнила И.КИЛЬЧИЦКАЯ, из 145 медучреждений Киева 14 имеют собственные котельные, которые уже подготовлены к зиме; 32 учреждения размещаются в арендованных помещениях, и к отопительному сезону эти помещения готовят арендодатели.