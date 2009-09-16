«Киевгорстрой» снизил капвложения в строительство жилья в 2 раза

Объемы капитальных вложений АО ХК «Киевгострой» в строительство жилья за январь-август т.г. снизились в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,7 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый вице-президент холдинговой компании «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

По его словам, объемы ввода в эксплуатацию жилья холдингом уменьшатся на треть – с 320 тыс. кв. м в 2008 году до 220 тыс. кв. м в этом году.

За первое полугодие т.г. холдинг ввел в эксплуатацию 86 тыс. кв. м жилья.

В.МОЖАР отметил, что до конца года в Киеве планируется ввести в эксплуатацию шесть домов, в частности, в 10-м микрорайоне на Троещине, на Осокорках-6, на Краснозвездном проспекте и ул. Казацкой.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2008 года ХК «Киевгорстрой» как заказчик ввела в эксплуатацию 431 тыс. кв. м жилья, что составляет 43% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 6,2% – в Украине. Как генподрядчик предприятия холдинга выполнили подрядных работ на 6 млрд. грн.