Первичное жилье эконом-класса Харькова подорожало

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Харькова в августе т.г. выросла на 1,5% - с 5592,6 до 5674 грн./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в девелоперской компании «Макрокап Девелопмент Украина» (МКДУ, г. Харьков).

Согласно сообщению, стоимость жилья бизнес-класса на первичном рынке города в августе выросла на 4,9% - с 10048,6 до 10537 грн./кв. м.

При этом стоимость жилья премиум-класса за август снизилась на 0,8% - с 16487,5 до 16357 грн./кв. м.

Как отметила менеджер по работе с инвесторами МКДУ Наталья ГОРОДЕЦКАЯ, повышение цены в эконом- и бизнес-классе обусловлено оживлением на стройках и увеличением курса доллара.

«Что касается премиум-класса, то в этом сегменте приостановлено строительство одного объекта, отчего он выставлен по цене чуть ниже строящихся домов», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Харькова в июле т.г. выросла на 2,6% - с 5453,5 грн. до 5592,6 грн./кв. м.

Справка УНИАН. ООО "Макрокап Девелопмент Украина" - девелоперская компания, создана в 1997 году в Харькове. Компания первой в городе занялась строительством жилья бизнес-класса. Специализируется на девелопменте, строительстве современного жилья и коммерческой недвижимости, а также управлении недвижимостью. В компании работает около 500 человек.