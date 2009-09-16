Количество сделок по аренде жилья в Киеве выросло

Количество сделок по аренде жилья в Киеве в августе т.г. по сравнению с июлем т.г. выросло на 21,3%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства недвижимости (АН) «Благовест».

Согласно данным аналитического центра АН «Благовест», пик активности арендаторов пришелся на последние 10 дней августа.

Как сообщили аналитики агентства, в августе возросло количество сделок в более дорогом секторе (от 1 до 2 тыс. долларов в месяц). «Преобладание сделок в этом сегменте в первую очередь связано с началом делового сезона, притоком студентов различных вузов, в том числе и престижных, а также повышением стоимости аренды самого дешевого жилья на 15-17%», - сказала генеральный директор АН «Благовест» Ирина ЛУХАНИНА.

По данным АН, в августе также наблюдалось увеличение сделок по аренде элитного жилья стоимостью до 3 тыс. долларов в месяц. В августе их доля возросла до 23% против 6-11% по итогам июля.

Помимо традиционного спроса на квартиры невысокого ценового сегмента, также был зафиксирован спрос на многокомнатные апартаменты повышенной комфортности в центральных районах Киева стоимостью от 3 тыс. долл. в месяц и площадью 170-280 кв. м.

Кроме этого, активным спросом пользовались двухкомнатные квартиры в Шевченковском и Печерском районах, а также однокомнатные меблированные апартаменты повышенной комфортности с дизайнерским ремонтом стоимостью от 1 до 2 тыс. долларов.

Справка УНИАН. АН «Благовест» была основана в 1993 году. На сегодняшний день в Киеве работает 9 филиалов агентства. Количество сотрудников компании около 825 человек.