Секретарю Киевсовета переданы 600 тыс. подписей киевлян

Депутаты фракции БЮТ в Киевском городском совете принесли в сессионный зал коробки с собранными подписями киевлян против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые планируют во время заседания передать лично секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ.

Как передает корреспондент УНИАН, подписи были собраны на общественных слушаниях, которые проводили представители фракции БЮТ.

Как сообщил член фракции Сергей МЕЛЬНИК, депутаты от БЮТ сегодня попытаются внести в повестку дня вопрос об установлении моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве, поскольку этот вопрос нуждается во внеочередном рассмотрении.

«Принятие этого решения позволит тарифам оставаться на старом уровне, то есть такими, какими были до лета», - объяснил С.МЕЛЬНИК.

Если же вопрос о моратории не удастся внести на рассмотрение сегодняшнего заседания, то в БЮТ не исключают, что будет проведено внеочередное заседание (следующее заседание Киевсовета по плану должно состояться 8 октября – УНИАН).

В то же время С.МЕЛЬНИК выразил сожаление по поводу малого количества киевлян под стенами мэрии на митинге, который организовал БЮТ: «Мы призвали киевлян прийти, поддержать эту позицию на митинге. Ну, по-видимому, мне кажется, что киевляне устали митинговать, потому что не уверены, что к их мнению прислушается действующая власть».

В то же время С.МЕЛЬНИК отметил, что 600 тыс. собранных подписей – это мнение киевлян по этому вопросу, и депутаты должны к нему прислушаться.

«Я думаю этого более чем достаточно, чтобы депутаты обратили внимание на мнение своих избирателей и приняли ответственное решение», - сказал С.МЕЛЬНИК.