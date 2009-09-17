Угрозы срыва отопительного сезона в Киеве нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Киевской городской государственной администрации Василий ЯСТРУБИНСКИЙ на пресс-конференции.

«Отопительный сезон начнется. Угрозы нет. «Киевэнерго» и Дарницкая ТЭЦ технически готовы к началу отопительного сезона», - сказал он.

В.ЯСТРУБИНСКИЙ призвал киевлян оплачивать коммунальные услуги. При этом он считает, что этих средств однозначно хватать не будет, потому что тарифы на отопление и горячую воду возмещают 70% расходов, а остальное будет оплачивать город.

«Сейчас решается вопрос, где брать деньги за газ... Город найдет средства. Это могут быть кредиты, другие варианты. При любом раскладе отопительной сезон в городе Киеве начнется. Это сто процентов», - заверил он.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября председатель правления АК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ спрогнозировал, что в случае отсутствия расчетов со стороны Киевской городской государственной администрации по компенсации разницы между экономически обоснованными расходами на производство тепловой энергии и существующими тарифами долг Киева перед компанией к концу года может достичь 2 млрд. грн.

По его словам, на 1 сентября т.г. сумма данной задолженности достигла 1,403 млрд. грн., при этом за 8 месяцев ее прирост составил 992 млн. грн.

Председатель правления АК «Киевэнерго» отметил, что создавшаяся ситуация ставит под угрозу подготовку компании к прохождению осенне-зимнего периода, поскольку из-за отсутствия средств она не может погасить задолженность перед поставщиком газа, а также сформировать десятидневный запас мазута в объеме 76,8 тыс. тонн. Э.СОКОЛОВСКИЙ пояснил, что формирование запасов мазута является одним из необходимых условий подписания акта готовности компании к прохождению осенне-зимнего периода 2009-2010 гг.