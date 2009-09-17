В МинЖКХ ввели ручное управление рыночной экономикой

Запрет на установку систем автономного отопления (АО) в условиях, когда де-факто не модернизированы теплоцентрали и не подготовлена к зиме отрасль, Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (МинЖКХ) является примером ручного управления рыночной экономикой.

Такое мнение УНИАН высказал директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА.

«В последнее время публичные выступления чиновников из МинЖКХ представляют собой жесткую критику систем АО. Такая позиция абсурдна, поскольку в проблемах с теплообеспечением и износом коммуникаций не виноваты производители и дистрибьюторы систем автономного отопления. Если бы государство было в состоянии обеспечивать своевременную и бесперебойную подачу тепла в отопительный период, никто бы не искал альтернатив в виде, к примеру, установки систем индивидуального отопления. Но запрещать такую альтернативу при заведомо прогнозируемых перебоях централизованного теплообеспечения – это преступление против граждан Украины», – сказал он.

По мнению В.БАЛЫ, такая деструктивная позиция может привести к негативным последствиям не только для рядовых жителей, но и для инвестиционного климата в государстве в целом.

«Помимо того, что вследствие немотивированных запретов на установку систем автономного отопления страдают люди, которых лишили гарантий на эффективно отапливаемое жилье, ущемляются также права производителей и продавцов систем АО. Такие действия недопустимы в условиях декларируемой рыночной экономики, что непременно негативно скажется на инвестиционной активности и климате в сфере ЖКХ Украины. Таким образом, представители чиновничьего аппарата профильного министерства проводят политику ручного управления рыночной экономикой», – считает эксперт.